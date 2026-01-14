В Госдуме отреагировали на приостановку США выдачи виз россиянам

Россия в отличие от Соединенных Штатов расширяет возможности въездного туризма, отметил глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия в отличие от США проводит политику открытости, расширяя список стран, гражданам которых доступна электронная виза. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Госдепартамент приостанавливает обработку заявлений на получение виз для граждан 75 стран, включая Россию. Обработка заявлений будет приостановлена с 21 января. Как указывает телеканал, пауза "продлится неопределенный срок".

"Россия проводит иную визовую политику. Для этого мы договариваемся о безвизовом режиме с крупнейшими странами мира, расширяем список стран, для граждан которых доступна российская электронная виза, не требующая подтверждений в виде покупки билетов и оплаты гостиниц. Считаю, что для развития въездного туризма, для проведения политики открытости это лучшая практика", - сказал депутат.

Он напомнил, что посольство США перестало выдавать визы россиянам еще в мае 2021 года. "С сентября 2025 года россияне могли подаваться на визу только в Казахстане и Польше", - подчеркнул парламентарий.