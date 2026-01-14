Посол РФ заявил о заинтересованности России в стабильности в Арктике

Российская сторона не претендует на захват этого региона, отметил Владимир Барбин

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в стабильности в Арктике, не угрожает странам региона и не претендует на захват их территории. Об этом говорится в комментарии посла РФ в Дании Владимира Барбина телеканалу ТV2 о развитии ситуации вокруг Гренландии.

"Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территории. Для успешного решения задач по освоению своего арктического потенциала Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике", - отметил посол.

По его словам, разногласия между арктическими странами должны решаться за столом переговоров. "Противоречия и разногласия между арктическими государствами должны решаться в соответствии с международным правом и путем переговоров. Необходимо избегать эскалации в Арктике. Необходимо восстановление широкого международного взаимодействия в Арктике, которое способно обеспечивать безопасность надежнее и дешевле, чем безудержное стремление стран НАТО к милитаризации этого региона", - говорится в комментарии посла.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии, по которому США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Ранее правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО.