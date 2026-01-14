В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Британии

Речь идет о Дейни Долакия

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве", - отметили в министерстве.

Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Лондон, рассуждая о необходимости перемирия на Украине, лишь хочет очередной раз выторговать дополнительное время для поддержки киевского режима, чтобы сохранить его сущность.