В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Британии
Редакция сайта ТАСС
16:10
обновлено 16:54
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве", - отметили в министерстве.
Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Лондон, рассуждая о необходимости перемирия на Украине, лишь хочет очередной раз выторговать дополнительное время для поддержки киевского режима, чтобы сохранить его сущность.