Захарова: Украина ни во что не ставит интересы Казахстана, нападая на танкеры

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия согласна с позицией Казахстана о необходимости принятия мер для обеспечения безопасной транспортировки нефти, которые, по мнению Москвы, должны повлиять на действия киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, атаки на танкеры с казахстанской нефтью свидетельствуют о том, что киевский режим игнорирует интересы Казахстана. Захарова заявила, что Россия решительно осуждает очередную атаку на коммерческие гражданские суда, которые соблюдали нормы международного права, расценивая произошедшее как террористический акт. Она подчеркнула, что подобные действия подтверждают отсутствие у киевских властей заботы о глобальной энергетической стабильности, а также пренебрежение интересами Казахстана, с которым Киев заявляет о намерении развивать отношения, и интересами американских партнеров - крупнейших акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 13 января в Черном море вблизи морского терминала КТК нефтяные танкеры, зафрахтованные для перевозки казахстанской нефти иностранным потребителям, подверглись атаке украинских беспилотников.

Захарова также сообщила, что в Москве с пониманием отнеслись к серьезной обеспокоенности, выраженной 14 января в заявлении официального представителя МИД Казахстана. Она отметила, что российская сторона полностью разделяет мнение союзников о необходимости принятия эффективных мер для обеспечения безопасности транспортировки углеводородов и поддерживает позицию Астаны о важности совместных шагов, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем.