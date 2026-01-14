Постпредство РФ: СБ ООН следует отслеживать атаки на суда в Карибском море

Как отметила российский дипломат Анна Евстигнеева, ситуация в близлежащих к Йемену акваториях в последние месяцы демонстрирует явные признаки стабилизации

ООН, 14 января. /ТАСС/. Россия убеждена в том, что Совет Безопасности (СБ) ООН в текущих реалиях стоит отслеживать нападения на суда в Карибском море, а не Красном. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

В среду Совет Безопасности ООН принял предложенную Грецией и США резолюцию о продлении подготовки докладов всемирной организации по безопасности судоходства в Красном море, Россия и Китай воздержались от голосования. "Подготовленный греческими и американскими коллегами проект резолюции о техническом продлении отчетности генсекретаря, касающейся нападений на коммерческие суда в Красном море, не имеет добавленной стоимости. Не можем поддержать этот документ. Тем не менее, исключительно по просьбе регионалов не будем его блокировать, - сказала она перед голосованием. - Призываем коллег не тратить время и ресурсы на политизированный сюжет, давно утративший актуальность, но искусственно поддерживаемый на плаву рядом стран. Убеждены, что в текущих реалиях Совету Безопасности следовало бы отслеживать атаки на коммерческий транспорт в Карибском море, а не Красном".

Как отметила российский дипломат после голосования, ситуация в близлежащих к Йемену акваториях в последние месяцы демонстрирует явные признаки стабилизации. "Инцидентов в Красном море не зафиксировано с 29 сентября 2025 года, - констатировала она. - Тем самым подтверждается взаимосвязь нападений в Красном море с ситуацией в Газе".

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" начали обстреливать территорию Израиля, а также коммерческие суда, которые проходили через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ Израиль неоднократно наносил удары по инфраструктурным объектам "Ансар Аллах", включая аэропорт захваченной хуситами столицы Саны и порты на берегу Красного моря. После введения 10 октября режима прекращения огня в палестинском анклаве йеменские повстанцы прекратили атаки на Израиль.

За последние месяцы США уничтожили у побережья Латинской Америки около 30 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали более 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками. Помимо этого американские власти осуществили захват нескольких танкеров: 9 января береговая охрана США взяла под контроль очередной нефтяной танкер Olina, ставший пятым судном, захваченным Вашингтоном в рамках их санкционной политики.