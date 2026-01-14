Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня примет верительные грамоты у 34 новых послов иностранных государств.

Верительная грамота - это официальный документ, удостоверяющий полномочия посла как полномочного представителя своего государства. Посредством этой грамоты глава государства-отправителя просит главу государства-получателя доверять словам дипломата и рассматривать их как официальную позицию его страны. Акт вручения грамоты является ключевым моментом, после которого посол считается аккредитованным и может приступать к выполнению своих обязанностей.

Список посланников

Путин примет документы у 10 вновь прибывших послов из стран Европы.

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди них посланник Словакии Петер Припутен, Аленка Сухадолник из Словении, Николя Луи Мари Оливье де Ривьер из Франции, Даниэл Коштовал из Чехии, новый посол Португалии Сара Феронья Мартинш, Норвегии - Хейди Олуфсен, Швеции - Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии - Юрг Стефан Бурри, Италии - Стефано Бельтраме и Австрии - Герхард Зайллер.

Верительные грамоты российскому лидеру вручат новые послы Бразилии - Сержио Родригес дос Сантос, Колумбии - Хорхе Игнасио Сорро Санчес, Кубы - Энрике Орта Гонсалес, Перу - Мануэль Аугусто де Коссио Клювер и Уругвая - Мария Дель Росарио Портель Касанова.

Помимо прочих, грамоты примут у послов из стран Африки и Ближнего Востока. Верительные грамоты главе государства вручат посланник из Сомали - Мохамед Абукар Зубеир, Габона - Состен Ндемби, Шри-Ланки - Шобини Каушала Гунасекера, Сенегала - Стефан Сильвен Самбу, Руанды - Джозеф Нзабамвита, Мавритании - Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша, Алжира - Туфик Джуама, Бангладеш - Назрул Ислам, Египта - Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед, Ганы - Кома Стеем Джеху-Аппьях и Намибии - Моника Ндилявике Нашанди.

Кроме того, в церемонии примут участие послы из Ближневостоночного региона: Абдул-Карим Хашим Мустафа из Ирака, Башир Салех Аззам из Ливана, Сами Бен Мохаммед аль-Садхан из Саудовской Аравии, Файсал Нияз Тирмизи (Пакистан), Одед Йосеф (Израиль).

Грамоту российскому президенту передаст также посланник Ли Сок Пэ (Республика Корея), Абдул Латиф Абдул Рахим (Мальдивская Республика).

В числе участников мероприятия также назван Гуль Хасан как посол Исламского Эмирата Афганистан - такое название страна получила уже после прихода к власти движения "Талибан" в 2021 году.