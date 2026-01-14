Мирошник: на Украине в 2025 году заведено более 250 тыс. дел о дезертирстве

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что данные могут быть специально занижены украинской стороной

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ежемесячно на Украине фиксируется 20 тыс. случаев дезертирства, в 2025 году было заведено более 250 тыс. соответствующих дел. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"В прошлом году на Украине было возбуждено более 250 тыс. уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части, - отметил дипломат. - Если раньше воинские части ежемесячно оставляли около 15-18 тыс., теперь - 20 тыс. По данным украинской прокуратуры, за октябрь было заведено более 21 тыс. дел".

Из данных следует, что дезертируют две трети боевиков, которых ежемесячно собирают территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) и отправляют сначала в учебные центры, а потом - на передовую, отметил Мирошник. По его словам, данные могут быть специально занижены украинской стороной.

"Они всячески пытаются уговаривать, возвращать, не инициировать дела, - пояснил дипломат. - Процент людей, которые не хотят оказаться на передовой, огромен. И украинская власть закручивала и будет закручивать гайки".

Мирошник констатировал, что Запад заставляет киевский режим отправлять всех новых людей на передовую. "Киев к этому подталкивают западники, которые им периодически говорят, что они им - деньги, а в ответ на передовую необходимо отправлять пушечное мясо. И они должны будут это выполнять". - отметил он.