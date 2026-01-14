МИД РФ: НАТО использует тему Гренландии для продвижения антироссийской повестки

Идут разговоры о высадке на остров коллективного десанта, что откровенно направлено на сдерживание России, отметили в отечественном дипведомстве в Брюсселе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс использует текущую ситуацию вокруг Гренландии для продвижения антироссийской и антикитайской повестки в регионе. На это обратили внимание в российской дипмиссии РФ в Брюсселе.

"Видим, что и резонансные заявления из Вашингтона по гренландской теме используются альянсом исключительно для продвижения антироссийской и антикитайской повестки, - отметили в посольстве. - Так, от европейцев уже слышны призывы к окружению острова и высадке на него некоего масштабного коллективного десанта".

"Пошли разговоры о новой операции "Арктический страж", задумывающейся по аналогии с уже проводимыми балтийским и восточным "часовыми", откровенно направленными на сдерживание России", - заметили при этом в отечественном дипведомстве.

Текущая ситуация вокруг Гренландии

Ранее в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Глава датского МИД также констатировал, что ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.