Эксперт Караганов: Европа понимает, что ее "золотой век" окончен

Вашингтон устал от европейцев, добавил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Европа пребывает в отчаянии, поскольку осознает, что ее "золотой век" окончен. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

"Они понимают, что золотой век закончен, они в отчаянии. Они понимают, что не могут жить на чужие деньги", - сказал он.

Эксперт добавил, что Европа "начинает осознавать, что не может существовать с подушкой безопасности в виде США" и что Вашингтон устал от Европы.