МИД РФ: Польша с апреля перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Необходимую информацию о категориях российских граждан, для которых сохраняется возможность въезда в республику, можно найти на главной странице интернет-сайта посольства РФ в Польше в разделе "Об ограничениях на въезд в Польшу российских граждан и автомобилей"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Консульский департамент МИД РФ обратил внимание на решение польских властей о непризнании с 1 апреля 2026 года российских пятилетних загранпаспортов, в связи с чем россиянам рекомендовано заранее оформить десятилетние биометрические паспорта нового вида.

"По решению польских властей с 1 апреля 2026 года Польша прекратит признавать выданные Российской Федерацией небиометрические (пятилетние) общегражданские заграничные паспорта. Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными, - указывается в сообщении в Telegram-канале департамента. - Их обладателям необходимо заранее оформить новые биометрические (десятилетние) общегражданские заграничные паспорта".

Отмечается, что необходимую информацию о категориях российских граждан, для которых в настоящее время сохраняется возможность въезда в Польшу, можно найти на главной странице интернет-сайта посольства РФ в Польше в разделе "Об ограничениях на въезд в Польшу российских граждан и автомобилей".

Ранее Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония уже приняли решение ввести ограничения для граждан России с небиометрическими пятилетними загранпаспортами.