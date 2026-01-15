Путин на церемонии выступит перед послами по теме внешней политики

Президент РФ также затронет основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых представлены на мероприятии, уточнил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня на церемонии вручения верительных грамот выступить перед послами иностранных государств по теме внешней политики. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено актуальным внешнеполитическим вопросам. В том числе затронет основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых представлены на церемонии", - отметил представитель Кремля, добавив, что как правило, выступление носит внешнеполитических характер, где глава государства "предлагает свое видение текущей ситуации". "С этой точки зрения, будет важное вручение верительных грамот", - добавил Песков.