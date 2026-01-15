ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кремль считает нужным диалог с США по Украине

Москве важно изложить собственные взгляды на обсуждения по урегулированию, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
10:02
обновлено 10:19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия считает необходимым продолжение диалога с США по Украине. В том числе Москве важно изложить собственные взгляды на обсуждения по урегулированию, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил это в ответ на вопрос, действительно ли в ближайшее время ожидается новый визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

"Продолжение диалога считаем необходимым, актуальным и важным. Было много разговоров у американцев и с украинцами, и с европейцами. Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся", - сказал Песков. 

