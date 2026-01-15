Захарова: Россия расценит перехват судов Британией как нарушение морского права

В Лондоне приступили к изучению вопроса об использовании национального закона о санкциях и об отмывании денег 2018 года в качестве юридического основания для задействования британских вооруженных сил с целью задержания в открытом море судов, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия будет рассматривать реализацию угрозы Великобритании о перехвате российских судов как прямое нарушение морского права. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

7 января Минобороны Великобритании сообщило, что по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1, в Атлантическом океане. Соединенное Королевство предоставило свои авиабазы ВВС США, а также задействовало разведывательные самолеты для отслеживания "Маринеры" и направило танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для поддержки американских военнослужащих.

"В контексте данного инцидента в Лондоне приступили к изучению вопроса об использовании национального закона о санкциях и об отмывании денег 2018 года в качестве юридического основания для задействования британских вооруженных сил с целью задержания в открытом море судов, которые в понимании Лондона обходят установленные самыми же западниками односторонние неправомерные ограничения. В первую очередь этот некий мыслительный процесс концентрируется, конечно же, на нанесении ущерба именно российским интересам. Реализацию подобных агрессивных намерений будем рассматривать как прямое нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, за сохранение которой так верно выступают сами же англичане", - отметила дипломат.