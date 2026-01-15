Захарова требует от ФРГ ответ по деталям Rheinmetall для удара ВСУ по Херсонской области

При атаке погибли 29 человек, в том числе двое детей, напомнила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов задать вопрос властям ФРГ в связи с данными об использовании ВСУ беспилотников германского производства при ударе в Херсонской области в новогоднюю ночь.

"Режим [Владимира] Зеленского решил отыграться на мирных гражданах нашей страны, и в первые минуты 2026-го года боевики ВСУ совершили преднамеренный налет беспилотников на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы Херсонской области, где на празднование Нового года собрались семьи с детьми", - заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, в результате атаки погибли 29 человек, в том числе двое детей, еще 31 человек, включая пятеро несовершеннолетних, получили ранения.

"В данном контексте хотели бы обратить внимание на появившиеся сведения о том, что использованные бандеровцами беспилотники были собраны из деталей, произведенных немецким концерном Rheinmetall", - подчеркнула дипломат.

Обращаясь к представителям средств массовой информации, она призвала их запросить комментарии у официальных лиц Германии. "Задайте-ка, пожалуйста, вопросы министерству иностранных дел Германии, их общественным организациям, а возможно, кстати говоря, Союзу журналистов ФРГ. Как им такая информация и что они могут сказать на этот счет?" - сказала Захарова.

"Кровь российских женщин и детей - снова на совести осуществляющего такие поставки Берлина, а также всех так называемых сочувствующих, а по сути соучаствующих евроатлантистов в этих преступлениях. Они вооружают бандеровский режим, они сознательно становятся соучастниками убийств мирных жителей", - заключила официальный представитель МИД РФ.