В СФ отметили огромное значение военного потенциала РФ на переговорах по Украине

Первый заместитель комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров заявил, что Россия в полный рост не развернула военные возможности

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украинские военные терпят поражение на всех направлениях, при этом Россия не задействовала весь свой военный потенциал, что имеет огромное значение на переговорах по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров написал в своем Telegram-канале, что РФ не развернула военные возможности "в полный рост". Этот "нюанс" имеет огромное значение при переговорах, подчеркнул он.

Джабаров также назвал предстоящий визит в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера хорошей предпосылкой для урегулирования конфликта.

"Сейчас [президент США Дональд] Трамп ждет "прорыва" по решению на Украине на фоне других проблем", - добавил сенатор и отметил, что Украина "реально терпит поражение на всех фронтах", притом что РФ "еще не задействовала весь свой военный потенциал". Американский лидер понимает, что "следующие российские условия будут еще жестче", подытожил он.