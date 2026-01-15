Захарова заявила о необходимости проработать РФ и КНР вопрос оплаты для туристов

Официальный представитель МИД отметила, что поводов для беспокойства у китайских туристов в России нет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. России и Китаю необходимо совместно работать, чтобы минимизировать неудобства для туристов, в том числе связанные с оплатой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что поводов для беспокойства у китайских туристов по поводу работы мобильной связи, доступности платежей и оформления мест проживания в РФ нет. "На официальных сайтах наших загранучреждений в Китае можно найти всю необходимую информацию, которая поможет подготовиться к поездке", - указала она.

"В любом случае для приезжающих в ту или иную страну существуют какие-то вещи, отличающиеся от их уже устоявшегося уклада. Когда я в Китай приезжаю, у меня тоже возникает ряд неудобств, связанных, например, с оплатой. К сожалению, карты не работают, так как Россию от платежных систем отключили. Соответственно, увы, надо находить какие-то способы. То есть этот существующий дискомфорт, он проявляется в разных странах, в разных ситуациях, и мне кажется, нужно находить выходы и нужно работать двум странам для того, чтобы минимизировать неудобства для туристов", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в России рады принимать гостей как из Китая, так и из других стран мира. "Мы создаем для их комфортного пребывания у нас все необходимые условия. Разрабатываются новые туристические маршруты, развиваются отраслевые кластеры, создается современная инфраструктура", - рассказала она.

"И в России, и в Китае много удивительных и неповторимых мест, и я уверена, что более глубокое знакомство граждан России и Китая в ходе путешествий с культурой, с традициями друг друга будет способствовать укреплению гуманитарного фундамента межгосударственных отношений, вовлечению в орбиту двусторонних контактов, все большего количества участников, улучшению взаимопонимания и укреплению дружбы. Всегда рады встрече с китайскими друзьями. Добро пожаловать в Россию!" - констатировала Захарова. Дипломат также отметила, что с введением безвизового режима между двумя странами туристический поток поступательно увеличивается, превысив по итогам 9 месяцев в 2025 году 2,4 млн. человек.