Захарова: Израиль игнорирует тему сноса памятников Красной армии на Западе
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Израильские официальные лица полностью игнорируют тему сноса памятников советским воинам-освободителям на Западе. При этом именно благодаря Красной армии были спасены многие пережившие Холокост евреи, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на курс Польши, стран Прибалтики и киевского режима по "физическому уничтожению мемориалов советским солдатам". "Которые, напомню представителям Яд-Вашем, может они запамятовали, спасли выживших в Холокосте евреев", - добавила дипломат, комментируя противоречивые заявления представителей мемориального комплекса о том, что Москва якобы манипулирует историческими фактами.
"Россия в 2005 году была среди инициаторов и соавторов резолюции 60/7 Генассамблеи ООН, которая установила 27 января днем памяти жертв Холокоста. Просьба не забывать, как не забывать и об истинных формулировках этой самой резолюции, и не только этой резолюции, но и других документов международной организации. Как там формулируется, что такое Холокост. И надеюсь, что наши израильские партнеры помнят об этом, как и о том, почему была выбрана именно эта дата. Это был день освобождения выживших узников концлагеря "Аушвитц-Биркенау" Красной армией. Той самой Красной армией, памятники которой сносятся в странах Западной Европы", - подчеркнула Захарова.
Дипломат напомнила, что среди красноармейцев, чья память теперь стирается в Европе, "также были сотни тысяч евреев". "Тогда они просто не делили себя по национальностям, они не формировали батальоны, группы, отряды по национальному признаку, - продолжила она. - Не было такого, но, извините, каждый из них имел свою национальность, хранил ее. Это очевидно, это известный факт. Многие, кстати говоря, родственники и многие потомки красноармейцев, которые покоятся под снесенными памятниками, теперь живут в Израиле, в других западных странах. Говорят немало о Холокосте, но при этом почему-то не реагируют на факты сноса памятников солдатам Красной армии".
"Сколько раз <...> мы призывали, например, МИД Израиля каким-то образом подключиться к нашим демаршам, к нашим протестам, к нашей работе по сохранению памяти и сохранению памятников. Нет, никогда [они этого не делали]. Все время делили эту самую историческую память, в том числе в Израиле, официальные лица. Я сейчас не о народе говорю. Мы как раз чувствуем поддержку граждан Израиля в этом смысле и совместно работаем с нашими соотечественниками в Израиле. Но официальные лица, официальные структуры полностью игнорируют эту тему", - констатировала официальный представитель МИД РФ.
"Исходим из того, что необходимо очень серьезно подходить к вопросам сохранения исторической памяти. Без сомнения, это в общих интересах народов России и Израиля. Мы продолжим плотно взаимодействовать с израильтянами по значимому для двусторонней повестки вопросу недопущения фальсификации истории периода Второй мировой войны", - заверила дипломат.
Освобождение узников Освенцима
Нацистский концлагерь "Аушвиц-Биркенау", расположенный неподалеку от Освенцима, был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. В 1941-1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 млн человек, большинство которых составляли евреи, а также поляки, цыгане и советские военнопленные. В 1947 году на месте бывшего концлагеря был основан мемориальный музей.