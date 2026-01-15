Захарова: ЕС пытается "растворить" Сербию и лишить ее самостоятельности

Западники решают свои геополитические цели, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Евросоюз пытается подорвать российско-сербские связи, чтобы "растворить" Сербию и лишить ее самостоятельности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Просто западники решают свои геополитические цели. Абсолютно вредительская практика. Подрыв российско-сербских политических, торгово-экономических связей является частью более общей стратегической задачи Европейского союза. Им надо вытеснить все, как они называют, третьи страны из Балканского региона, и Россию, и Китай, и Турцию. Чтобы никого больше не было. А зачем это нужно? Абсолютно понятно: растворить Сербию. Чтобы у Сербии не было самостоятельности. Чтобы она не могла опираться ни на кого. Чтобы она была в полной зависимости от Брюсселя", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что на протяжении многих лет Сербию принуждают к разрыву взаимовыгодных исторических связей с Россией, пытаются вбить клин в российско-сербские отношения. "Это и многое другое делается для того, чтобы подчинить Белград интересам ЕС и НАТО. Ладно, если бы во благо. Нет, просто для того, чтобы сделать эту страну, этот народ безропотно подчиненными чужим интересам. Лишить собственного голоса, собственной идентичности, размыть среди вот этой самой неолиберальной повестки культурный код сербов и Сербии. Навязать Сербии чужую волю, чуждые ценности", - указала Захарова.

Официальный представитель дипведомства отметила, что в западной логике у государства может быть только "позиция верноподданичества", а никакой другой самостоятельной и равноправной роли в Брюсселе не предполагают. "Нужно только поглотить в рамках своих вот этих вот структур и дальше подчинить, и навязывать волю. Вот как сейчас. Вроде все понимают, что отсутствие взаимодействия нормального в экономической, гуманитарной, финансовой сферах с Россией ведет к их же, Европейского союза, собственному упадку, но сделать ничего не могут, так как повязаны какими-то взаимообязательствами под видом коллективных начал. А управляется это все не равноправием, не свободной дискуссией и принятием на ее основе решений, а бюрократией, специально сверху насажденной", - добавила Захарова.

"Так что, по замыслу европейцев, это должно лишить Сербию экономического, а вместе с ним и политического суверенитета. А я уверена, что Сербия, являясь свободолюбивым, независимым народом, народом, прошедшим через огромное количество испытаний, этого не допустит. Не потому, что это выгодно России или Китаю, или еще кому-то, а потому, что это выгодно всем остальным", - заключила официальный представитель МИД РФ.