Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился результатами голосования в Х о том, должен ли премьер-министр Великобритании Кир Стармер оставить должность.

Согласно опросу, 96% пользователей считают, что премьер-министр должен уйти со своей должности. В свою очередь, 4% опрошенных так не считают.

Так, в голосовании приняли участие 2 448 пользователей, свидетельствуют данные опроса в Х.

Ранее Дмитриев также выразил мнение, что в Великобритании в ближайшее время может произойти замена премьер-министра, которая окажется "не лучше". По его мнению, проблема заключается в пробужденном глобалистском "глубинном государстве", которое разрушает западную цивилизацию.