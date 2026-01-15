Небензя: США продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана

В своих официальных заявлениях Белый дом не пытается прятать истинные причины своей так называемой обеспокоенности происходящим в стране, подчеркнул постпред России в ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 16 января. /ТАСС/. Вашингтон с конца прошлого года продолжает нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"C конца декабря весь мир наблюдает за тем, как Соединенные Штаты продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что "помощь уже в пути". Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытается камуфлировать истинные причины так называемой обеспокоенности внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.