Небензя: США хотят оправдать агрессию в адрес Ирана за счет созыва СБ ООН

Вашингтон вмешивается во внутренние дела суверенного государства, отметил постоянный представитель России при ООН

ООН, 16 января. /ТАСС/. Созванное США заседание Совета Безопасности ООН по Ирану является попыткой оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела исламской республики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами, не что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства" - сказал он.