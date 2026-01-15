ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Небензя: обстановка в Иране постепенно нормализуется

Постпред России при ООН отметил, что протестная динамика в стране идет на спад
21:02
обновлено 21:20

ООН, 16 января. /ТАСС/. Обстановка в Иране нормализуется, протестная динамика в исламской республике пошла на спад, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Насколько мы можем судить, протестная динамика пошла на спад, и обстановка постепенно нормализуется. Правительством Ирана приняты необходимые меры по стабилизации положения дел в экономике, налажен конструктивный диалог с обществом в целях разрешения возникающих проблем", - сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН. 