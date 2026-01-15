Небензя: РФ скорбит по всем невинным жертвам в Иране

Враждебные внешние силы пытаются воспользоваться ситуацией для свержения неугодного им строя, заявил постоянный представитель России при ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 16 января. /ТАСС/. Россия солидарна с иранским народом и скорбит по всем невинным жертвам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам. Видим, что враждебные внешние силы пытаются воспользоваться нынешней ситуацией для свержения неугодного им строя и разрушения Исламской Республики Иран как суверенного и независимого государства", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.