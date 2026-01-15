Небензя: заявления США по Ирану представляют собой нарушение Устава ООН

Постоянный представитель РФ при международной организации подчеркнул, что такие действия являются подстрекательством к насильственному изменению конституционного строя

ООН, 16 января. /ТАСС/. Заявление Соединенных Штатов в отношении Ирана представляют собой не что иное, как открытое подстрекательство к насильственному изменению конституционного строя, что является грубым нарушением Устава ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Подобные заявления являются не чем иным, как открытым подстрекательством к насильственному изменению конституционного строя суверенного государства. Они представляют собой грубое нарушение пунктов 4 и 7 Статьи 2 Устава ООН, в которых закреплены запрет угрозы силой или ее применения и принцип невмешательства во внутренние дела государств", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.