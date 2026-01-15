Небензя: происходящее в Иране является примером методов цветных революций

По такой схеме специально обученные провокаторы превращают протест в бессмысленные бесчинства и погромы, отметил постпред России при ООН

ООН, 16 января. /ТАСС/. Происходящее в Иране представляет собой пример использования методов цветных революций. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов цветных революций, в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей, сотрудников органов госбезопасности и мирных митингующих", - сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.