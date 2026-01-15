Небензя: США используют проблемы простых иранцев, связанные с давлением Запад

Американская сторона пользуется последствиями незаконно введенных санкций, заявил постпред России при ООН

ООН, 16 января. /ТАСС/. США используют экономические проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на Тегеран со стороны западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Американская сторона и ее "группа поддержки" активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на Иран со стороны западных стран, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.