Небензя: Запад использует СБ ООН для продвижения своей нереалистичной повестки

Постоянный представитель России при ООН отметил, что текущая ситуация вписывается в " провозглашенную Вашингтоном и поддерживаемую его союзниками политику максимального давления на Тегеран в целях продвижения собственных политических интересов на Ближнем Востоке"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly/ UN Web TV

ООН, 16 января. /ТАСС/. Запад не чурается использования Совета Безопасности (СБ) ООН в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Ирану.

"Нынешняя ситуация явным образом вписывается в провозглашенную Вашингтоном и поддерживаемую его союзниками политику максимального давления на Тегеран в целях продвижения собственных политических интересов на Ближнем Востоке. В ход идут все возможные средства. Причем речь идет не только о незаконных односторонних санкциях, применяемых в обход Совета Безопасности и грубо нарушающих принципы Устава ООН, а также бесцеремонном шантаже других государств повышением торговых тарифов. Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки", - сказал российский дипломат.