Россия осуждает курс США на применение силы против Ирана
21:08
обновлено 21:35
ООН, 16 января. /ТАСС/. Россия осуждает действия Вашингтона, проводящего агрессивный курс на использование военной силы и угроз ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.