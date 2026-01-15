Россия осуждает курс США на применение силы против Ирана

Действия Вашингтона, подчеркнул постоянный представитель России при ООН, представляют собой грубейшее нарушение Устава международной организации

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ООН, 16 января. /ТАСС/. Россия осуждает действия Вашингтона, проводящего агрессивный курс на использование военной силы и угроз ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.