Россия призвала "горячие головы" в США не допустить трагедии июня 2025 года

Американо-израильская агрессия в отношении Ирана едва не обернулась ядерной катастрофой, напомнил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

ООН, 16 января. /ТАСС/. Россия настоятельно призывает "горячие головы" в США и других странах одуматься и не допустить повторения трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия в отношении Ирана едва не обернулась ядерной катастрофой. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Настоятельно призываем "горячие головы" в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.