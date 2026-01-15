Небензя: Запад должен сосредоточиться на отказе от конфронтации вокруг Ирана

Москва требует от Вашингтона отказаться от "очередных безрассудных решений", заявил постоянный представитель России при ООН

ООН, 16 января. /ТАСС/. РФ требует от США и их единомышленников отказаться от безрассудных решений в отношении Тегерана и сосредоточиться на обеспечении твердых гарантий отказа от дальнейшей конфронтации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Ирану.

"Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов. Вместо этого стоит сосредоточиться на обеспечении твердых гарантий отказа от дальнейшей конфронтации и возобновить совместный поиск возможных развязок, в том числе в целях устранения предубеждений касательно иранского мирного атома с опорой на международное право и баланс интересов всех заинтересованных сторон", - сказал он, отметив, что РФ "готова этому всячески содействовать".