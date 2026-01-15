ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Небензя: Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью

Вашингтон должен положить конец своим эскалационным действиям, заявил постоянный представитель России при ООН
21:13
обновлено 21:50

ООН, 16 января. /ТАСС/. Россия призывает Соединенные Штаты положить конец своим эскалационным действиям и прекратить строить из себя мирового судью. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране, которое проводится по запросу Соединенных Штатов. 

