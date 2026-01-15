Небензя: действия США могут повергнуть Ближний Восток в "кровавый хаос"
Редакция сайта ТАСС
21:14
обновлено 21:29
ООН, 16 января. /ТАСС/. Действия Вашингтона способны привести к масштабному обострению ситуации и погрузить Ближневосточный регион в кровавый хаос, угрожающий выйти за его пределы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Ирану.
"Ваши [американские] действия могут еще больше повергнуть регион в кровавый хаос, который рискует выплеснуться за его пределы", - сказал Небензя.