Небензя: действия США могут повергнуть Ближний Восток в "кровавый хаос"

Обострение ситуации угрожает выйти за пределы региона, отметил постоянный представитель России при ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 16 января. /ТАСС/. Действия Вашингтона способны привести к масштабному обострению ситуации и погрузить Ближневосточный регион в кровавый хаос, угрожающий выйти за его пределы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Ирану.

"Ваши [американские] действия могут еще больше повергнуть регион в кровавый хаос, который рискует выплеснуться за его пределы", - сказал Небензя.