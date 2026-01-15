Посол РФ в Дании: у России нет притязаний на Гренландию

Владимир Барбин отметил, что Россия не занимается шантажом соседей по Арктике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия не имеет никаких притязаний на Гренландию. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя слова президента США Дональда Трампа, что если США "не возьмут" Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

"Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории", - сказал дипломат на просьбу подтвердить, что у Москвы нет никаких притязаний на Гренландию.

Российский посол напомнил о словах министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января, когда тот заявил, что ни Россия, ни Китай не угрожают Гренландии.

"Тем не менее страны НАТО, включая Данию, широко используют фетиш российской или китайской угрозы для милитаризации Арктики", - констатировал Барбин. По его мнению, "затягивая НАТО в Арктику, в том числе на Гренландию, Дания продвигает конфронтационные подходы, которые всегда ведут не к укреплению, а ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе".

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. Как позднее сообщил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. "Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай, я этого не допущу. Так или иначе Гренландия будет наша", - заявил американский лидер на этой неделе.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.