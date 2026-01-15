Небензя призвал СБ ООН не использовать площадку для подготовки смены режимов

Постоянный представитель России при международной организации также призвал "предотвратить новую масштабную эскалацию"

Редакция сайта ТАСС

ООН, 16 января. /ТАСС/. Россия призывает членов Совета Безопасности ООН предотвратить масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для подготовки сценариев по смене режимов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Ирану.

"Отдельно обращаемся к коллегам по Совету и всем членам ООН. Призываем предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для обоснования противоправных сценарий по смене неугодных режимов", - сказал Небензя.