Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что Гренландия станет 51-м

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное сотрудничество Канады и КНР.

"Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)", - написал он в Х.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава кабмина Канады Марк Карни обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Как уточнил глава китайского правительства, КНР намерена содействовать стабильному росту торговли с Канадой, упрощать таможенные процедуры, углублять сотрудничество в области финансов и альтернативной энергетики, в сфере цифровых технологий, в аэрокосмической промышленности, в передовых отраслях производства, "формировать больше новых точек экономического роста". Он указал на оптимальную взаимодополняемость двух стран, подтвердив наличие большого потенциала для сотрудничества.