МИД РФ: Запад игнорирует требования Африки по выплатам за ущерб от колониализма

Афросоюз намерен добиваться выплаты репараций от европейских стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Западные страны настойчиво игнорируют законные требования Африки о компенсации ущерба и издержек от колониального правления. Об этом написал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

"Запад настойчиво игнорирует законные требования африканцев заплатить им за ущерб и издержки колониального правления бывших метрополий на континенте на протяжении веков", - указал он.

При этом, как отметил Бердыев, Афросоюз объявил о намерении добиваться выплаты репараций от европейских стран, считая это необходимым для исправления исторической несправедливости и стимулирования развития континента.