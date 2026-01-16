Эксперт Степанов: отправка европейский военных в Гренландию не приведет к успеху

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС считает, что отправка солдат на остров только побудит Пентагон к активизации своего военного присутствия в регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Военное присутствие европейских стран - членов НАТО на территории Гренландии только усилит противоречия с США и вызовет негативную реакцию в Вашингтоне. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Мы видим очевидный раскол евроатлантической солидарности. Однако эти робкие и неуклюжие попытки фиксации европейского военного присутствия в Гренландии с высокой долей вероятности не приведут к успеху, а усилят противоречия и вызовут обратную, вполне возможно даже острую, реакцию как со стороны Госдепартамента США, так и Дональда Трампа", - сказал он.

Эксперт отметил, что отправка европейских военных в Гренландию только побудит Пентагон к активизации своего военного присутствия в регионе.

"В дальнейшем схожие процессы будут и в Африке, и на других направлениях прежнего активного присутствия европейских лидеров. Это, прежде всего, вопросы корпоративного противостояния и продвижения возможностей как по освоению ресурсной базы, так и перехвату контроля над конкретными географическими направлениями", - пояснил Степанов.

11 января агентство Bloomberg сообщило, что группа европейских стран под руководством ФРГ и Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. По данным агентства, в Европе рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует президенту США Дональду Трампу и его администрации, что европейский континент серьезно относится к обеспечению безопасности острова и Арктики в целом.

Ситуация вокруг Гренландии

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.