Комиссия Госсовета готовит предложения по итогам заседания по кадровой политике

Итоговый вариант проекта перечня комиссия по направлению "Кадры" представит президенту РФ Владимиру Путину.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Кадры" обсудила предложения по корректировке проекта поручений по итогам заседания, которое прошло в декабре с участием главы государства и было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ, передает корреспондент ТАСС из зала заседания. Итоговый вариант проекта перечня комиссия представит президенту РФ Владимиру Путину.

В заседании комиссии, возглавляемой губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, участие также приняли председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство" Михаил Котюков, губернатор Кировской области Александр Соколов, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, а также эксперты Агентства стратегических инициатив, Сколково, госкорпорации Росатом.

Участники заслушали доклад о подготовленном проекте перечня поручений, который включил в себя в том числе обсужденные на заседании в декабре предложения о создании рейтинга худших вузов с тем, чтобы оказать меры поддержки таким учебным заведениям, развитии среднего профессионального образования, создании молодежных центров карьеры в регионах РФ, а также внедрении цифровых технологий для создания портфолио и их размещения на электронных ресурсах, таких как "Работа России". После чего выступающие внесли свои правки и предложения к проекту перечня.

По итогам заседания участники пришли к консенсусу и учли все корректировки, в соответствии с которыми представят доработанный вариант проекта перечня поручений главе государства.