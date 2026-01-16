Путин примет участие в Совете глав стран СНГ

Мероприятие пройдет в Туркмении 9 октября

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АШХАБАД, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в Совете глав государств - членов СНГ, который пройдет в Туркмении 9 октября этого года. Об этом сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

"В октябре Туркменистан посетит министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, а 9 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" (в туркменском городе Туркменбаши - прим. ТАСС) запланировано очередное заседание Совета глав государств - членов СНГ, в котором примет участие президент России Владимир Владимирович Путин", - сказал Волынкин в ходе брифинга для прессы.

Посол добавил, что 28-29 января Ашхабад посетит российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным для проведения двусторонних консультаций высокого уровня по вопросам региональной безопасности. "В первой половине 2026 года ожидаем визит председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина в рамках заседания глав правительств государств - участников СНГ", - отметил дипломат.