Захарова: мир движется к хаосу из-за действий Запада

При этом официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что вследствие "деструктивной деятельности Запада как в собственных странах, так и за рубежом, по изничтожению всех базовых принципов морали" уже не только дети, но и взрослые задают вопросы о том, что на самом деле есть добро

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мир стремительно движется к абсолютному хаосу из-за разрушительных шагов Запада по изничтожению добра. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идет о том, что мир, к сожалению, буквально столкнулся с тем, что под разными предлогами, под предлогами создания некой новой этики, под предлогом отказа от якобы устаревших принципов и норм, плавно-плавно, а потом уже стремительно начал ускоряться в сторону какого-то абсолютного хаоса и утраты понимания того, что есть хорошо, а что есть плохо", - отметила она.

При этом Захарова обратила внимание, что вследствие "деструктивной деятельности Запада как в собственных странах, так и за рубежом, по изничтожению всех базовых принципов морали" уже не только дети, но и взрослые задают вопросы о том, что на самом деле есть добро.

Так, дипломат напомнила, что ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, где было сформулировано "базовое понятие о том, что есть действительно хорошо, что есть плохо". "И это в большей степени это сделано для того, чтобы взрослые понимали, как достаточно в доступной форме в сфере образования, в сфере воспитания, в сфере формирования информационной среды и политической среды говорить ( с подрастающим поколением - прим. ТАСС) о ценностных ориентирах", - конкретизировала она.

"Это опора для нас, для взрослых, для того, чтобы иметь возможность доходчиво, простым языком, но при этом опираясь на уже законодательную базу, проводить работу с подрастающим поколением, - констатировала Захарова. - Да и самим не терять этот измеритель".