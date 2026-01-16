МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

Москва фиксирует многочисленные факты дискриминации и притеснения граждан РФ, отметили в российском дипведомстве

Здание МИД РФ © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. МИД России фиксирует многочисленные факты дискриминации граждан РФ, въезжающих в Молдавию. В связи с этим россиянам настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок в эту страну, сообщили в дипведомстве.

"В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей", - отметили в МИД.

В связи с этим внешнеполитическое ведомство "настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова".

Как указали в МИД, молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников посольства России в Кишиневе. "Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются. Таким образом, оказание консульской поддержки практически невозможно", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском дипведомстве проинформировали, что по прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов "регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке", также нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий. "Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогами. Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс", - добавили в министерстве.