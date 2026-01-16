РФ приветствует успешное проведение президентских выборов в Уганде

На Смоленской площади подчеркнули, что наблюдатели от международного и африканского сообщества, в том числе России, отметили организованный, спокойный характер процесса голосования

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская сторона приветствует успешное проведение президентских и парламентских выборов в Уганде, а также подтверждает готовность к дальнейшему укреплению отношений двух государств. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В Москве приветствуют успешное проведение президентских и парламентских выборов в Уганде и подтверждают готовность к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-угандийских отношений", - указали в министерстве.

Кроме того, на Смоленской площади подчеркнули, что наблюдатели от международного и африканского сообщества, в том числе России, отметили организованный, спокойный характер процесса голосования. "Констатировано отсутствие серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления населения страны", - заключили в МИД РФ.

15 января в Уганде состоялись всеобщие выборы. В борьбе за пост президента приняли участие восемь кандидатов, включая действующего главу государства Йовери Мусевени от правящего "Движения национального сопротивления". Для участия в выборах в стране было зарегистрировано в общей сложности более 21,6 млн избирателей, которые должны были избрать президента и депутатов парламента. Главной проблемой стал сбой в работе оборудования для считывания биометрических данных, из-за чего многие участки открылись позже запланированного времени. Мусевени уже постановил провести расследование и установить, что пошло не так и как избежать подобных проблем в будущем.