Слуцкий: Лондон снова пытается нарастить авторитет за счет Киева

Лидер ЛДПР назвал привычным нежелание Великобритании идти на диалог с Россией

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нежелание Великобритании идти на диалог с Россией уже стало привычным. Лондон вновь пытается нарастить свой авторитет в Западной Европе за счет украинского вопроса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так депутат прокомментировал заявления главы британского МИД Иветт Купер, которая отвергла предложения лидеров Франции и Италии о том, что европейским союзникам следует рассмотреть возможность возобновления дипломатического взаимодействия с Москвой в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине.

"Лондон, похоже, вступил в борьбу за лидерство в "партии войны", закрывая "окно возможностей" возвращения субъектности Европе, - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. - Ничего нового. Генетическая русофобия англосаксов уже стала причиной саботажа мирного процесса весной 2022 года, когда экс-премьер Великобритании Борис Джонсон фактически приказал Зеленскому разорвать парафированный договор о завершении конфликта и продолжать "войну до последнего украинца". Лондон снова за счет Киева пытается играть на рост авторитета на западноевропейском пространстве".

Депутат отметил, что эта тактика только сильнее отодвинет Великобританию "на обочину ЕС" и "оставит европейские столицы в "меню" стола переговоров по украинскому урегулированию". "Ценой схватки за влияние в Европе по-прежнему останутся жизни украинцев, которых в топку конфликта отправляет проворовавшаяся хунта и связанная с ней одной цепью евроэлитка", - заключил он.