Лавров и посол Белоруссии отметили интенсивные контакты на высшем уровне

Александр Рогожник завершает миссию в России из-за назначения на пост председателя Витебского областного исполнительного комитета

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник отметили интенсивный характер российско-белорусских политических контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их встречи.

Рогожник завершает миссию в России в связи с назначением на пост председателя Витебского областного исполнительного комитета.

Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи стороны также отметили "поступательное развитие многопланового двустороннего сотрудничества и устойчивую динамику строительства Союзного государства, плотную внешнеполитическую координацию в рамках интеграционных объединений с участием двух стран и международных организаций".

Министр высоко оценил личную роль посла в развитии всего комплекса российско-белорусских отношений, вручив ему нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество".

Кроме того, с учетом интенсивного продвижения связей между регионами Лавров "выразил уверенность в продолжении конструктивного взаимодействия с Рогожником на его новой ответственной должности во благо братских народов России и Белоруссии".