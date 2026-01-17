Посольство РФ иронично ответило на публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

В российском диппредставительстве в Канаде отметили, что поддерживать Киев на словах безопаснее, чем стоять с ним бок о бок

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Посольство России в Канаде иронично отреагировало на публикацию дипмиссии ФРГ относительно поддержки Украины.

"Очевидно, поддерживать Украину на словах (stand by - прим. ТАСС) сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок (stand with - прим. ТАСС)", - говорится в публикации посольства России, размещенной 16 января в X.

Таким образом дипломаты РФ отреагировали на сообщение германской дипмиссии, из которой следует, что Берлин "поддерживает Украину". При этом в публикации был использован английский фразовый глагол stand by, применяемый в тех случаях, когда речь идет об оказании лишь моральной поддержки.