Посол РФ в Дании: Запад "взял на прицел" танкеры с российской нефтью

Правовая блокировка проливов при этом невозможна, отметил Владимир Барбин

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Запад не может правовыми методами заблокировать Балтику для танкеров с российской нефтью, но они "на прицеле". Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин, отвечая на вопрос, как сейчас осуществляется проход российских судов через Балтийские (Датские) проливы и как Дания относится к идее блокировки Балтики для российских судов.

"Под прицелом Копенгагена танкеры с российской нефтью. Ужесточен контроль за ними при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении обслуживания на рейде", - констатировал дипломат.

"Однако блокировка Балтики для российских судов правовыми методами невозможна", - подчеркнул Барбин.

Он пояснил, что "международное право гарантирует беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы".

"Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают и признают", - отметил посол.

