Карасин: отношение Трампа к союзникам из-за Гренландии изменит ситуацию в НАТО

Рост "дискуссионной составляющей" в альянсе повлияет и на другие важные вопросы, указал председатель комитета СФ по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета СФ РФ по международным делам Григорий Карасин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Отношение президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО в контексте ситуации с Гренландией влечет ощутимые политические последствия для ситуации внутри Североатлантического альянса. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Наплевательское отношение Трампа к собственным союзникам в контексте проблемы с Гренландией влечет за собой ощутимые политические последствия для внутренней атмосферы в блоке НАТО. Особенно это стало заметно после жесткого кавалерийского наскока на Венесуэлу, который никак не укладывается в рамки нормальной международной этики", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

По его словам, рост "дискуссионной составляющей" в НАТО будет сказываться и на других важных вопросах.

"То, что страны НАТО начали отправлять в Гренландию свои воинские контингенты (пусть и чисто символические), а премьер Канады [Марк Карни] обсуждает Гренландию с [председателем КНР] Си Цзиньпином и они находят взаимное понимание, кое о чем говорит. Посмотрите, как робко, но публично смягчает тональность по отношению к России даже одиозный [канцлер Германии Фридрих] Мерц. Понятно, что это игра, но все же. Атмосфера слегка дрейфует", - отметил сенатор.

В этих условиях могут стать другими и ожидания вокруг Украины, отметил он, добавив, что Владимир Зеленский со "своими истерическими претензиями" уже всем на Западе надоел.

"Россия же демонстрирует стойкость и устами президента [Владимира Путина] выступает за возвращение нормальной и предсказуемой системы международных отношений. В мире это замечено. Может быть, жизнь все же заставит Запад думать и становиться более восприимчивым к реальным условиям", - заключил Карасин.