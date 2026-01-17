В январе Минобороны РФ оказало помощь и обсудило сотрудничество со странами Африки

В частности, ведомство провело переговоры с руководством Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Республики Экваториальная Гвинея и Камеруна

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минобороны России с начала года оказало помощь и обсудило сотрудничество с рядом африканских государств для укрепления дружеских отношений со странами континента, сообщили в военном ведомстве.

"В рамках укрепления дружеских отношений со странами Африканского континента в январе 2026 года по линии Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации оказана помощь и проведены встречи с военным руководством Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Республики Экваториальная Гвинея и Республики Камерун для обсуждения актуальных и перспективных направлений военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в российском военном ведомстве, партнеры выразили признательность за подобные форматы взаимодействия, "которые, по их мнению, значительно повышают боеготовность национальных вооруженных сил и способствуют наращиванию связей с Российской Федерацией, в том числе в военной сфере".

Там уточнили, что в соответствии с достигнутыми договоренностями визиты российских военных делегаций осуществлялись совместно с деловыми заходами большого десантного корабля "Александр Отраковский" Северного флота.