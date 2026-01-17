Сенатор Никонорова: от массовых протестов Киев спасает лишь военное положение

Повышение налогов для получения внешних кредитов лишь усилит социальное недовольство в стране, заявила замглавы комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решение правительства Украины повысить налоги для получения внешних кредитов лишь усилит социальное недовольство в стране, которое пока не выплеснулось в массовые протесты только из-за военного положения. Об этом заявила ТАСС замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

"Подобные решения, очевидно, будут непопулярными и лишь усилят и без того растущее социальное недовольство",- сказала сенатор. Она подчеркнула, что киевский режим не только постоянно требует от народа выполнения "обязательств" перед государством, но и постоянно увеличивает эти обязательства, при том что "те, кто у его руля, думают лишь о собственном обогащении".

"Считаю, что от массовых протестов киевский режим спасают лишь действующее военное положение, режим насильственной мобилизации и радикальная политика подавления всякого инакомыслия. Но эти меры размывают и без того зыбкий грунт остатков украинской государственности", - подчеркнула Никонорова.

Ранее правительство Украины взяло на себя обязательство повысить налоги для получения внешних кредитов, заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

Действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой о разработке новой. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.