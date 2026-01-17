Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для возвращения 12 курян

Украина хочет обменять их на "гражданских, которые находятся в России под следствием"

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Киевские власти продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, Киев ставит "те условия, которые российская сторона выполнить не может". Москалькова напомнила, что согласно положениям Женевской конвенции, курян должны быть вернуть на родину "без каких-либо условий". Киев же хочет обменять удерживаемых курян на "гражданских, которые находятся в России под следствием". Речь идет о тех лицах, которым было "предъявлено обвинение в совершении правонарушения или преступления против России", пояснила омбудсмен.

"Поэтому этот диалог ведется столь длительное время, уже девять месяцев", - сказала она российским журналистам по итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в штаб-квартире организации в Женеве.

Москалькова пояснила, что жители Курской области фактически остаются заложниками украинской стороны, которая не предоставляет им возможности выходить за пределы пункта временного размещения, в котором они находятся. "У них для этого нет ни документов, ни денег", - отметила она. По ее сведениям, МККК выполняет свои обязательства по посещению и оказанию помощи удерживаемым курянам, однако условия их содержания побудили российскую сторону поставить этот вопрос на повестку дня в ходе встречи с представителями МККК.

Ранее в пресс-службе МККК сообщили, что Сполярич провела двусторонние встречи с Москальковой и ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. По этим данным, обсуждения касались вопросов удовлетворения потребностей военнопленных, гражданских лиц, лишенных свободы, и пропавших без вести.

В августе 2024 года в результате вторжения ВСУ в Курскую область и эскалации боевых действий часть местных жителей была насильно вывезена украинскими боевиками на территорию Украины. Так они оказались в городе Сумы. Несколько раз курян при содействии Москальковой возвращали домой отдельными группами через территорию Белоруссии, на сегодняшний день возвращено более 100 человек.